Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Узбекистан с Национальным Днем. В связи с этим размещена публикация на официальной странице министерства в соцсети X.
«Искренне поздравляем братский Узбекистан и его народ с Национальным Днем», — говорится в публикации.
Warm congratulations to the brotherly #Uzbekistan and its people on the occasion of its #NationalDay!
Happy National Day, Uzbekistan! 🇦🇿🇺🇿@uzbekmfa pic.twitter.com/WIFFbPpRhg
— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 1, 2025