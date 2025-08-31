План американского лидера Дональда Трампа по восстановлению сектора Газа предусматривает перевод палестинского анклава под протекторат США на срок не менее 10 лет, а также как минимум временное переселение всех его жителей. Об этом информирует The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США.

Отмечается, что американские власти разработали проект создания трастового фонда для реконструкции, экономического развития и преобразования сектора Газа под названием GREAT Trust (Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust). По данным WP, он предусматривает «перевод анклава под американский протекторат по меньшей мере на 10-летний срок». Согласно намеченному, США не планируют вкладывать собственные средства в восстановление сектора Газа и рассчитывают привлечь инвестиции в размере как минимум $100 млрд, которые, предположительно, должны принести инвесторам четырехкратную прибыль.

При этом план подразумевает «по крайней мере временное перемещение всего более чем двухмиллионного населения Газы». Предполагается, что владельцам земли, готовым передать собственность для ее дальнейшего восстановления, будут предложены «цифровые активы», которые они могут использовать для приобретения недвижимости в других местах или обмена на квартиру в одном из «умных городов», которые планируется возвести на территории анклава. Также план предусматривает единовременную выплату в размере $5 тыс., а также предоставление субсидий жителям сектора Газа, которые вынуждены будут его покинуть.