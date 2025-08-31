Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, на котором они обсудили ситуацию на фронте и подготовку новых дальнобойных ударов вглубь России. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

По словам Зеленского, основное внимание уделено Покровскому направлению, где российская армия сосредотачивает усилия и несет самые тяжелые потери. За восемь месяцев 2025 года, по оценке Киева, Россия потеряла более 290 тысяч военных убитыми и тяжелоранеными, наибольшие потери приходятся на Донецкую область.

Кроме того, Зеленский и Сырский проанализировали обстановку на Запорожском направлении, а также в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

«Продолжим действовать так, как требует защита Украины. Силы и средства готовы. Запланированы новые дипстрайки», — подчеркнул президент.

Украинские паблики, между тем, публикуют кадры запуска ракет «Фламинго».