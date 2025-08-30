На освобожденных территориях Азербайджана продолжаются поиски возможных мест захоронений лиц из числа пропавших без вести. В июле и августе текущего года работы велись на труднодоступной горной местности в Кельбаджарском районе, заявил заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и заложников Эльдар Самедов. Об этом сообщает «Репорт».

Он отметил, что поиски велись с участием большого числа специалистов профильных государственных ведомств.

«Также применялись беспилотные летательные аппараты. В соответствии с планом эти работы завершены на днях с учетом погодных условий. Дальнейшие мероприятия будут осуществляться поэтапно», — сказал Самедов.