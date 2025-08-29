Соединённые Штаты Америки опубликовали документы по итогам исторической встречи президента США Дональда Трампа 8 августа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Эта встреча открывает новую эру мира в регионе Южного Кавказа», — говорится на сайте Госдепа.

В пакет документов вошли:

Совместная декларация президента Азербайджана и премьер-министра Армении по итогам их встречи в Вашингтоне;

Меморандум о взаимопонимании между правительством США и правительством Азербайджана о создании Стратегической рабочей группы для разработки Хартии стратегического партнёрства между США и Азербайджаном;

Меморандум о взаимопонимании между правительством США и правительством Армении в рамках партнёрства «Перекрёсток мира» по наращиванию потенциала;

Меморандум о взаимопонимании между правительством США и правительством Армении о сотрудничестве в области искусственного интеллекта и инноваций в сфере полупроводников;

Меморандум о взаимопонимании между правительством США и правительством Армении о партнёрстве в сфере энергетической безопасности.