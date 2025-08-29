В Азербайджане пройдут учения спецназа с участием Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Пакистана и Катара.

Об этом заявил начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев на мероприятии, проведенном в посольстве Турции в Азербайджане по случаю 30 августа — Дня Победы, передает АПА.

Он сообщил, что в сентябре в нашей стране планируется проведение многонациональных учений «Бесконечное братство» с участием подразделений специального назначения из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Пакистана и Катара.