Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который комплексно регулирует сферу национальной памяти. Он определяет термин «рашизм» как гибридную тоталитарную идеологию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №13273.

Согласно закону, «рашизм — это разновидность тоталитарной идеологии и практик, которые лежат в основе российского нацистского тоталитарного режима и основываются на традициях российского шовинизма и империализма, практиках коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».

Как отмечается в пояснительной записке, Россия с начала агрессии против Украины активно использует манипуляции с историческими фактами. Кремль пытается исказить украинскую историю, навязать тезис об «общем наследии» и оправдать войну квазиисторическими нарративами.

Принятый закон должен стать инструментом противодействия антиукраинской пропаганде и консолидации общества вокруг общего понимания прошлого.