Европейские лидеры рассматривают идею создания 40-километровой буферной зоны на территории Украины в рамках мирного урегулирования, пишет Politico.

Обсуждаются глубина зоны, её военный контингент и готовность Киева пойти на территориальные уступки. По оценкам, потребуется от 4 до 60 тысяч солдат, основу которых могут составить французские и британские силы. Польша и Германия участия не хотят, Эстония готова выделить часть войск.

США дистанцируются от инициативы, ограничиваясь спутниковыми данными и авиационной поддержкой. По словам экс-заместителя главы Пентагона Джима Таунсенда, попытка «заблокировать полосу земли» ради хрупкого мира отражает отчаянное стремление союзников НАТО закончить войну.

Европейские дипломаты сравнивают этот подход скорее с немецким опытом, чем с «корейским сценарием».