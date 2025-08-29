Бывший вице-премьер России Альфред Кох в своем тг-канале высказал мнение о позиции президента Франции Эмманюэля Макрона по вопросу ввода войск в Украину. Minval Politika приводит его мысли с незначительными сокращениями.

«Пусть вас не обманут разговоры о размещении в Украине войск некоторых европейских стран + Канады (т.н. «Коалиция желающих»). Дело в том, что в таком случае никакого мира президент Владимир Путин не подпишет. И это было сказано и Путиным, и главой МИД Сергеем Лавровым вполне определенно. И автор этой идеи, Макрон, прекрасно это знает. Он знает, что никаких французских войск в Украину ему посылать не придется. Поэтому он совершенно ничем не рискует. Но при этом сейчас можно занимать героическую позу. Поди плохо…», — рассуждает Кох.

«Смотрите: по замыслу Макрона войска водятся только после того, как перемирие подписано. Но оно будет подписано только при условии, что никаких войск стран НАТО в Украине после его подписания не будет. Значит одно из двух: либо оно не будет подписано (тогда войска вводить не надо), либо оно будет подписано (и тогда тоже никаких войск вводить не надо). Расскажите мне: чем рискует Макрон?» — вопрошает бывший вице-премьер.