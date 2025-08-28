Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в параде победы в Пекине.

Как сообщает Китайское Центральное Телевидение, 26 зарубежных лидеров примут участие в праздновании победы в Китае.

Среди них президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент России Владимир Путин, глава КНДР Ким Чен Ын, президент Ирана Масуд Пезешкиан, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президенты Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров и Сердар Бердымухамедов, а также президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо и другие лидеры.

Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.