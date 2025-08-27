Жительница Франции хочет аннулировать штраф, выписанный ей железнодорожной компанией SNCF из-за жалоб других пассажиров на слишком громкое мяуканье ее кота во время поездки. Об этом информирует BFMTV.

Семейная пара отправилась в поездку 21 августа, сев на поезд, следовавший из Парижа в коммуну Ванн, и взяв с собой кота. При этмо животное, ехавшее всю дорогу в переноске и, по словам хозяйки, привыкшее к таким поездкам, начало громко мяукать, что не понравилось соседям по вагону. На фоне их жалоб контролер предложил паре пересесть на другие места, но они не пожелали этого делать. В конце поездки, когда они выходили из состава, контролер вручил им штраф на €110 за «шум» и «нарушение общественного порядка», как пояснили позже журналистам в SNCF.

«Он немного помяукал в начале поездки, а после жалобы контролер выписал нам штраф. Мне в тот момент даже не дали ничего уладить, — сказала француженка Камий, хозяйка кота. — Жаль, что SNCF может штрафовать людей, которые просто едут со своими животными, соблюдают все правила и принимают необходимые меры предосторожности». Женщина отметила, что обратилась к железнодорожному оператору с просьбой отменить штраф и больше не планирует ездить на поездах, пока не получит официальный ответ от компании.