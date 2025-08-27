Турция начала строительство бомбоубежищ на случай войн, катастроф и ядерных инцидентов во всех 81 провинциях, сообщает Middle East Eye со ссылкой на источник.

Реализацией проекта занимается госуправление жилищного строительства. Планируется, что убежища появятся во всех провинциях республики.

Вопрос усиления мер обеспечения гражданской обороны обсуждался в ходе заседания правительства, проходивших под председательством президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе встреч было отмечено, что нынешние убежища не отвечают современным требованиям защиты граждан при ЧС.

Изучив опыт Швейцарии, Израиля и Японии, власти Турции решили возвести укрепленные убежища, которые должны будут выдерживать внушительное внешнее воздействие. Их разместят так, чтобы у большинства граждан была возможность в кратчайшие сроки добраться до безопасного места.

Ранее Национальная разведывательная академия страны в докладе о 12-дневной войне Израиля с Ираном рекомендовала правительству создать системы раннего оповещения и построить убежища в населенных пунктах.