Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял временно исполняющую обязанности посла Франции в Азербайджане Анн Буайон по случаю завершения её дипломатической миссии в стране. Об этом сообщаиет МИД Азербайджана.

На встрече обсуждались отношения между двумя странами, а также региональные и международные вопросы.

Байрамов отметил, что посол выполняла свои обязанности в Азербайджане в исторически важный и знаковый для страны период, пожелав ейуспехов в дальнейшей деятельности. Несмотря на существующие трудности и вызовы в отношениях Азербайджана и Франции, подчеркнута важность сохранения открытых каналов диалога.

Глава МИД также проинформировал собеседника о шагах, предпринятых для продвижения региональной повестки мира, в том числе о результатах и деталях исторической встречи в Вашингтоне.

Было подчеркнуто, что Азербайджан всегда выступает стороной мира, что подтверждает и Вашингтонская встреча.

В рамках встречи в Вашингтоне был парафирован текст «Соглашения между Республикой Азербайджан и Республикой Армения о мире и установлении межгосударственных отношений», а также подчеркнута значимость совместного обращения по закрытию Минского процесса ОБСЕ и связанных структур, оставшихся после прошлых конфликтов.

В свою очередь Буайон поблагодарила за поддержку и сотрудничество, оказанные ей в ходе дипломатической миссии в Азербайджане.

Также на встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.