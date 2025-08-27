Пресечена попытка поджога самолета в международном аэропорту Владикавказ. Возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщили в УФСБ РФ по республике, передает ТАСС.

«УФСБ России по РСО-Алания пресечена противоправная деятельность 25-летнего гражданина РФ, планировавшего совершить террористический акт на территории международного аэропорта Владикавказ путем поджога воздушного судна», — говорится в сообщении.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый регулярно посещал украинские радикальные телеграм-каналы о пытках и убийствах российских военнослужащих. Он приобрел специальное пиротехническое изделие, а также склонял сотрудника службы авиационной безопасности аэропорта к участию в диверсионно-террористической деятельности.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), он заключен под стражу. Следственные действия продолжаются.