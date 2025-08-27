Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал слухи, которые публиковались в некоторых СМИ, якобы Азербайджан собирался оккупировать Зангезур.

«В некоторых СМИ и на некоторых интернет-сайтах ходило много слухов о якобы готовящейся оккупации Зангезура со стороны Азербайджана. О том, что Азербайджан якобы планирует перекрыть ирано-армянскую границу. Это была абсолютная ложь. У нас не было такого намерения. Опять же, если бы мы хотели это сделать, то сделали бы в ноябре 2020 года. И это было бы очень легко. Даже на протяжении последних пяти лет сделать это было несложно. Ведь протяженность маршрута всего-то сорок километров! С военной точки зрения это не заняло бы много времени. Просто идете с обеих сторон — со стороны Нахчывана и основной части Азербайджана — и берете его.

И все это знают. И даже те, кто дает плохие советы, знают, что мы обладаем такой силой. Мы этого не сделали, потому что мы не агрессоры. Мы не страна, которая оккупирует. Мы народ и страна, которые освобождают, что мы и сделали. И наша война была справедливой, освободительной, войной на нашей земле, войной за восстановление справедливости. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, все эти слухи о том, что мы планировали перекрыть армяно-иранскую границу, абсолютно беспочвенны. Все это знают. Кстати, за эти пять лет, когда Армения блокировала открытие Зангезурского коридора, мы договорились с иранским правительством, опять же, на межправительственном уровне, о строительстве объездной дороги по иранской территории, и она была названа Аразским коридором, по названию реки Араз», — отметил Ильхам Алиев в интервью «Аль-Арабия».