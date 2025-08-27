Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал об отношениях с Ираном и в частности с президентом Масудом Пезешкианом.

«Он азербайджанец. В наших жилах течет одна и та же кровь, мы говорим на одном и том же языке, мы обходимся без переводчиков. Он даже продемонстрировал свои знания азербайджанской поэзии здесь, во время одного из публичных мероприятий. И ему не нужны никакие заметки. Он очень талантливый человек», — сказал Ильхам Алиев в интервью «Аль-Арабия».

Также Алиев рассказал о позиции Ирана по поводу «Маршрута Трампа»:

«Что касается официальной позиции Ирана в отношении новых событий, мы считаем ее очень разумной и очень позитивной. Говоря «официальная позиция», я имею в виду позицию президента и министра иностранных дел. Это официальная позиция. Ну, мы основываем нашу политику на позиции политиков, избранных народом Ирана и уполномоченных исполнять свои обязанности. И это — Президент. Раздавались голоса некоторых бывших чиновников, которых теперь называют советниками. Я не знаю, какие советы они дают. Эта позиция для нас совершенно не важна. Она не имеет для нас никакого значения, поскольку наши межгосударственные отношения – это отношения между правительствами, между президентами, между министрами иностранных дел. Поэтому мы полностью игнорируем эти ложные нарративы, которые распространяют так называемые советники. Для нас все ясно. Позиция президента абсолютно разумна и основана на том, что Зангезурский коридор не представляет никакой угрозы Ирану».