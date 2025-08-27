В Испании 50-летний мужчина попал под арест за поджог кафе после того, как узнал, что к его сэндвичу не могут подать майонез. Информацию излагает Majorca Daily Bulletin.

Согласно сообщению полиции, посетитель пришел в заведение вместе с сыном и заказал два сэндвича. Когда он попросил майонез, официанты заявили, что его нет. Мужчина повторил просьбу у другого сотрудника, но услышал тот же ответ. В ответ он выбежал из кафе, отправился на ближайшую автозаправку, где приобрел 1,5-литровую бутылку бензина, и вскоре вернулся.

Согласно записям камер видеонаблюдения, он снова уточнил у персонала наличие майонеза, а получив отказ, плеснул бензин на барную стойку и поджег ее. В этот момент заведение было почти полностью заполнено клиентами. Посетители и сотрудники в панике выбежали на улицу, а сам поджигатель сбежал с места происшествия.

Огонь удалось быстро локализовать с помощью огнетушителей. Пострадала лишь мебель и часть интерьера, а ущерб оценили примерно в $9500. Серьезных травм удалось избежать: пострадал только сам злоумышленник — он получил ожог руки в момент возгорания.

Полиция вскоре задержала поджигателя. Сейчас он ожидает решения суда.