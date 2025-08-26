У Гусейна и Зияддина Сафаровых после задержания были отрезаны половые органы, сообщил источник «Проекта», близкий к Кремлю. Другой собеседник подтвердил: «Над ними надругались». При этом остаётся неясным, произошло это во время пыток или уже после смерти.

В своём материале «Проект» также ссылается на публикации Minval Politika. Экспертиза, проведённая в Азербайджане, подтвердила следы пыток: кровоподтёки в области половых органов и ссадины на бедре. Ранее Minval Politika опубликовал фотографии тел с многочисленными повреждениями.