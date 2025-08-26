Исторический визит президента Ильхама Алиева в Вашингтон, привлекший внимание международного сообщества, укрепил позиции Азербайджана на мировой арене и открыл новые возможности для установления долгосрочного мира в регионе.

Об этом заявил премьер-министр Али Асадов на специальном заседании правительства, посвящённом итогам визита.

По его словам, встреча президента Азербайджана в Белом доме, где его принял с почётом президент США Дональд Трамп, стала ярким свидетельством особого отношения к личности и лидерским качествам Ильхама Алиева. Символическим подтверждением этого стало вручение американским лидером ключа от Белого дома.

Асадов отметил, что победы азербайджанской армии под руководством главы государства, а также мирные инициативы Баку нашли отражение и были закреплены в Вашингтоне при непосредственном участии президента США.