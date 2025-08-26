Пекин и Москва должны продолжать традиционную дружбу, углублять стратегическое взаимодоверие и укреплять сотрудничество.

Об этом заявил Си Цзиньпин на встрече с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным в Пекине.

«Стороны должны продолжать свою традиционную дружбу, углублять стратегическое взаимодоверие, укреплять обмены и сотрудничество в различных областях, совместно защищать интересы безопасности и развития обеих стран», — отметил он.

Развитие отношений Китая и России на высоком уровне является источником стабильности и мира во всем мире, отметил Си Цзиньпин.

«Неуклонное содействие развитию китайско-российских отношений на высоком уровне отвечает коренным интересам народов обеих стран и является источником стабильности и мира во всем мире», — приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.