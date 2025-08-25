Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о представлении главе государства для внесения в Госдуму предложения о денонсации Россией Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и протоколов к ней.

Постановление, датированное 23 августа, обнародовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

«Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации предложение о денонсации Российской Федерацией Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 г. и протоколов к ней от 4 ноября 1993 г., подписанных от имени Российской Федерации в г. Страсбурге 28 февраля 1996 года» — говорится в документе.