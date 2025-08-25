Суд в Москве заключил под стражу блогера Арсена Маркаряна по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом говорится в сообщении столичного СК.

«По ходатайству следователей столичного СК Арсену Маркаряну избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В рамках расследования уголовного дела он будет проверен на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенных в сети интернет», — отмечается в сообщении СК.

Блогер арестован на 17 суток.