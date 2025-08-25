За январь-июль этого года в Государственное агентство по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при президенте поступило 4 184 обращения.

Как сообщает Государственное агентство, это на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период Агентство рассмотрело 4 847 обращений потребителей, что на 16,5% больше, чем год назад.

Из рассмотренных обращений 2 374 касались непродовольственных товаров, 1 926 — услуг, 244 — продовольственных товаров, 59 — лекарственных средств и медицинского оборудования, 9 — табачных изделий, а 235 — других сфер.