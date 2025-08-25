Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль высказал мнение, что круг гарантов безопасности Украины должен быть расширен и эти гарантии должны быть «очень близки к тому, что означает членство в НАТО».

В ходе выступления в Берлине на дне открытых дверей, организованном правительством ФРГ, Вадефуль указал на то, что перечень государств, которые предоставят гарантии безопасности Украине, следует расширить за пределы Европы, прежде всего за счет США. Он поведал о том, что порядка 30 стран, включая Японию, заявили о готовности поддержать Киев. Глава МИД ФРГ отметил, что Украине необходимы гарантии безопасности, «приблизительно соответствующие членству в НАТО».