Властям Украины надо понять, что главной гарантией безопасности для страны станет отказ от её вступления в НАТО и идеи присутствия на её территории европейских войск.

Такое мнение приводит турецкое издание Cumhuriye. В статье говорится, что главная гарантия безопасности для Украины заключается в устранении первопричины вооружённого конфликта.

«Военное присутствие европейцев на Украине не будет подразумевать такой гарантии и, напротив, превратит Украину в европейскую колонию», — отмечается в публикации.