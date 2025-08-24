Украинские войска успешно восстановили контроль над Новомихайловкой в Донецкой области, выбив российских оккупантов и закрепив позиции на данном направлении. Информация приводится в сообщении Главного управления разведки Украины.

«Новомихайловка под контролем украинских сил!», — отметили в ГУР.

По информации разведки, успешная наступательная операция проведена силами департамента активных действий ГУР МО Украины, в частности подразделения «Артан», и 2-го штурмбата Третьей штурмовой бригады. В результате подразделения выбили оккупантов и восстановили контроль над населенным пунктом Новомихайловка Донецкой области.

Согласно радиоперехватам, операция застала россиян врасплох. Они потеряли около роты личного состава и были вынуждены перебрасывать резервы с других участков фронта. Благодаря слаженной работе разведки, штурмовиков, тяжелой техники и дронов украинские подразделения улучшили тактическое положение и усилили оборону.

На данный момент Новомихайловка зачищена от россиян и находится под полным контролем украинской армии.

