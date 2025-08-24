Россия проявляет гибкость в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, США добросовестно ведут переговорный процесс. С данным заявлением в интервью NBC News выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Думаю, что Россия пошла на значительные уступки президенту [США Дональду] Трампу. На самом деле, впервые за 3,5 года они проявили гибкость в своих основных требованиях. Мы стараемся вести как можно больше переговоров как с русскими, так и с украинцами, чтобы прекратить кровопролитие», — заявил он, добавив, что США не исключают введение санкций в отношении РФ в будущем, но эти решения будут приниматься на индивидуальной основе.