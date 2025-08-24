Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Азербайджан за помощь, оказанную своей стране.

В соцсети X украинский лидер отметил, что высоко ценит поздравление президента Азербайджана по случаю Дня независимости и его уважение к Украине и украинцам.

«Уважаемый господин президент, Украина и Азербайджан всегда поддерживали суверенитет и территориальную целостность друг друга. Мы очень благодарны дружественному Азербайджану за гуманитарную и другую помощь. Мы надеемся на развитие нашего стратегического партнерства во благо наших народов», – добавил Зеленский.