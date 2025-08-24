Украина имеет право на существование при условии, что «отпустит» людей, которые сами определили свою судьбу на референдумах, и которых киевский режим пытается уничтожить. Об этом говорится в заявлении руководителя МИД РФ Сергея Лаврова в интервью NBC News.

«Украина имеет право на существование при условии, что «отпустит» людей. Людей, которых они называют «террористами», «особями», которые на нескольких референдумах в Новороссии, в Донбассе, в Крыму решили, что они принадлежат к русской культуре. А правительство, пришедшее к власти в результате переворота, поставило перед собой первоочередную задачу — уничтожить все русское», — заявил министр.

«Демократия — это когда у людей есть возможность голосовать. Люди проголосовали, высказали свое мнение», — отметил он.

При этом Лавров отметил, что Россия не считает президента Украины Владимира Зеленского легитимным лидером, но признает его статус руководителя де-факто.

«Мы признаем его де-факто главой режима. В этом качестве мы готовы с ним встречаться. <…> Когда дело дойдет до подписания юридических документов, у всех должно быть ясное понимание того, что подписывающее лицо является легитимным», — сказал министр, указав на то, что Зеленский таковым не является.

Лавров добавил, что Россия не считает встречу Зеленского и Владимира Путина целесообразной, если она будет сосредоточена на «воображаемом эффекте», который создают «шоумены».

«Встречаться для того, чтобы у Зеленского была еще одна возможность побыть в свете софитов, мы не считаем целесообразным. Мы не против того, чтобы он играл в игры и устраивал различные шоу, но это не решит проблему, потому что Зеленский публично заявил, что не собирается обсуждать какие-либо территории, тем самым бросая вызов президенту США Дональду Трампу и другим американским коллегам», — заявил Лавров.

По его словам, вопрос о встрече двух президентов в разговоре с Путиным и Трампом на Аляске не обсуждался, там говорилось о продолжении прямых контактов России и Украины, начатых в Стамбуле. Тема личной встречи Путина и Зеленского возникла «экспромтом»