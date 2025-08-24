На Внешней кольцевой автодороге образовался плотный поток транспорта. Об этом говорится в сообщении Центра интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД Азербайджана.

Отмечается, что некоторые водители останавливаются на проезжей части, чтобы понаблюдать за пожаром, вспыхнувшим в торговом центре «Садарак» в Гарадагском районе Баку.

12:44 Несмотря на сильный ветер, осложняющий тушение, пожарные ведут активную борьбу с огнём по всему периметру территории.



12:43 Дым от пожара в торговом центре «Садарак» окутал Баку.

12:31 В торговом центре «Садарак» в Гарадагском районе Баку произошел сильный пожар.

Согласно информации пресс-службы МЧС, на место происшествия направлены силы и средства Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС. Меры по борьбе с пожаром продолжаются.

Согласно информации МВД, на место инцидента были направлены сотрудники полиции, которые оцепили место происшествия и принимают необходимые меры безопасности.

