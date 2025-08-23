Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса обсудил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, президентом Финляндии Александером Стуббом, а также президентом Украины Владимиром Зеленским кризис в Украине и поиски путей по его мирному урегулированию.

Об этом сообщила администрация президента ЮАР.

«Президент Рамапоса провел переговоры с Макроном, Стуббом и Зеленским, — говорится в сообщении. — В ближайшие дни и недели состоятся дополнительные телефонные переговоры с другими европейскими лидерами. Рамапоса также высоко оценил информацию, предоставленную ему на прошлой неделе президентом России Владимиром Путиным после встречи с президентом США Дональдом Трампом. В ходе всех обсуждений собеседники открыто делились своими точками зрения, высоко оценивали роль ЮАР во взаимодействии с обеими сторонами конфликта и заверяли президента Рамапосу в твердой приверженности поддержке усилий, направленных на прекращение боевых действий в Украине».

Как отметили в администрации президента ЮАР, Рамапоса «подчеркнул неотложность проведения двусторонних и трехсторонних встреч между руководителями России, Украины и США как ключевого фактора для подтверждения твердой приверженности прекращению боевых действий». «Рамапоса призывает все стороны воспользоваться этим моментом и сохранить импульс к достижению мира между Россией и Украиной», — добавили там.