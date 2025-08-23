Министерство иностранных дел переходного правительства Сирии опровергло сообщения о намерении подписать соглашение о безопасности с Израилем, сообщает телеканал Syria TV.

Согласно заявлению МИД, сделанному в ответ на запрос канала, ведомство «опровергает любые распространяемые сообщения о подписании какого-либо соглашения о безопасности между двумя сторонами».

Ранее издание Independent Arabia со ссылкой на сирийские источники выступило с утверждением, что Сирия и Израиль подпишут 25 сентября соглашение о безопасности под эгидой США. По информации источников, подписанию документа будет якобы предшествовать выступление временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Нью-Йорке 24 сентября в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Между тем, как уточняет Syria TV, представитель управления по связям с США в МИД переходного правительства Сирии Кутейба Идлиби заявил, что встречи аш-Шараа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Нью-Йорке в сентябре не запланировано.