Президент Финляндии Александер Стубб заявил в интервью общественному вещателю Yle, что отношения с Россией будут восстановлены после завершения конфликта в Украине.

По его словам, новые отношения с Россией будут носить очень практичный характер.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 19 августа в интервью российскому телеканалу напомнил Стуббу, что Финляндия законодательно закрепила статус постоянного нейтралитета, однако это не стало препятствием для вступления в НАТО, которая считает Россию врагом.