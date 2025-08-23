По словам главы военного комитета НАТО, адмирала Джузеппе Каво Драгоне, говорить о размещении иностранных войск на территории Украины пока рано. «Это как минимум преждевременно», — отметил генерал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, добавив, что вопрос находится на начальной стадии обсуждения.

«Мы знаем, что вопрос контингентов поднимался отдельными странами, возможно, на двусторонней основе. Но, повторяю, он все еще находится в зачаточном состоянии», — сказал он.

Глава военного комитета НАТО отмечает, что гарантии безопасности, очерченные политиками, должны определять контекст. Например: на местах, кто решает, были ли нарушения соглашения, кто разрабатывает правила применения военной силы, должен ли контингент только наблюдать или же также защищаться и каким оружием.

«Ничего не определено. В моей области я даже не знаю, есть ли на самом деле доступные войска, и, возможно, кто-то может рассмотреть солдат из стран, не входящих в НАТО. Все открыто. С одним твердым пунктом: НАТО остается преданным защите граждан своих государств-членов, прежде всего», — заявил Драгоне.