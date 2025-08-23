Китай выразил готовность направить своих военных в Украину в рамках миротворческой миссии. Об этом пишет в субботу, 23 августа, газета Welt am Sonntag со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС, которые, в свою очередь, ссылаются на источники в правительственных кругах КНР. По этим данным, на такой шаг Пекин готов при условии, что «миротворческие силы будут действовать на основании мандата ООН».

Китайские власти ранее опровергли информацию о том, что обсуждают отправку миротворцев в Украину. Сообщения СМИ о подобных планах «совершенно не соответствуют действительности», заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в марте.

В Брюсселе подобная перспектива вызвала смешанную реакцию, говорится в публикации WamS. С одной стороны, вовлечение в миротворческую миссию стран Глобального Юга, таких как Китай, могло бы усилить поддержку плана по размещению международных военных в Украине, наблюдающих за соблюдением условий перемирия.

«Но с другой стороны, есть и опасность того, что Китай будет заниматься в Украине сбором данных и в случае конфликта вместо сохранения нейтралитета займет пророссийскую позицию», — заявил анонимный высокопоставленный дипломат ЕС в беседе с журналистами.

Большинство стран ЕС по разным причинам не стремятся снабжать миротворческие войска мандатом ООН перед отправкой их в Украину, следует из публикации. В то же время Италия подчеркивает, что готова отправить свои миротворческие силы в Украину только при наличии мандата ООН.