Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в течение двух недель определить, в каком направлении развиваются события по Украине.

«Меня ничего не радует в этой войне. Ничего. Абсолютно не радует. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, в течение следующих двух недель мы узнаем, в какую сторону будут развиваться события», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Трамп заявил, что примет решение относительно дальнейших действий через две недели:

«Это будет очень важное решение о том, будут ли это крупные санкции, или крупные пошлины, или и то, и другое, или мы не сделаем ничего, сказав, что это ваша схватка», — сказал американский лидер.