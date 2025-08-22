Новые возможности для культурного и гуманитарного сотрудничества открывает установление побратимских связей между городами Физули и Аркадаг.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном

По словам главы государства, все это свидетельствует о том, что азербайджано-туркменские отношения переживают период роста.

«Мы продолжим совместные усилия по развитию этих отношений во всех сферах», — добавил президент.

Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан занимают важную геостратегическую позицию, соединяя Восток с Западом, Север с Югом, отметил Ильхам Алиев.

«Перед нашими странами открываются новые задачи и возможности в сфере транспортно-транзитного сотрудничества», — отметил глава государства.