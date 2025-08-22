Агенты ФБР пришли с обысками к бывшему советнику по нацбезопасности времён первого срока Дональда Трампа Джону Болтону, ныне критикующему президента США, сообщает The New York Post.

Обыск связан с делом о секретных документах. По данным источников, расследование началось несколько лет назад, но было закрыто администрацией Байдена «по политическим причинам». Болтона обвиняли в том, что он раскрыл гостайну в своей книге 2020 года «Комната, где это произошло».

Дональд Трамп ранее выступал за запрет книги, заявляя, что Болтон нарушил соглашение о неразглашении.