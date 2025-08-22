По данным журналистки Кэти Ливингстон, бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол в Лондоне Валерий Залужный готовится к участию в президентских выборах. Официального подтверждения и объявления кампании пока нет, однако Зеленский недавно допустил возможность выборов после окончания войны.

По информации источников, штаб Залужного возглавил генерал-лейтенант Сергей Наев, его заместитель — депутат Виктория Сюмар («Европейская Солидарность»). Медийную часть кампании курирует экс-журналистка BBC-Ukraine Оксана Тороп, за международную стратегию отвечает Полина Лысенко, замдиректора НАБУ.

Залужный пока не комментирует свои политические планы, однако в опросах давно фигурирует как один из главных соперников Зеленского.