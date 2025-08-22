Азербайджан и Туркменистан объединяет Каспийское море. Об этом заявил председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он выразил уверенность, что двусторонняя встреча будет продуктивной.

«Помимо двусторонней встречи, также планируется проведение трехсторонней встречи в формате Туркменистан-Азербайджан-Узбекистан. Мы, братские народы трех стран, расположенных в одном регионе, создадим в будущем еще больший потенциал для сотрудничества, в том числе в сфере культуры», — сказал он.