Глава ОП Андрей Ермак заявил, что значительную часть сотрудников ведомства должны составлять военнослужащие с подтверждённым боевым опытом или ветераны. По его словам, это должно касаться всех департаментов без исключения.

Ермак отметил, что инициативу поддержал Владимир Зеленский, подчеркнув: именно военные и ветераны являются «мерилом чести, морали и преданности Украине».

По мнению Ермака, такой подход необходимо распространить и на бизнес, IT и сферу культуры, чтобы «система стала сильнее и справедливее».