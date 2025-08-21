Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АБПА) выявило нарушения на предприятии по производству питьевой воды в поселке Новханы.

Как сообщает АБПА, при проверке образца 19-литровой воды были обнаружены несоответствия.

Внеплановая инспекция показала, что на предприятии не проводится мониторинг и регистрация температуры, отсутствует система вентиляции, нарушен принцип технологической последовательности.

В связи с выявленными нарушениями, а также санитарно-гигиеническими и санитарно-техническими недостатками, деятельность предприятия была временно приостановлена. В отношении руководителя составлен административный протокол. Расследование продолжается.