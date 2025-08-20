Жертвами нападения вооруженных группировок на мечеть на северо-западе Нигерии стали 50 человек, еще 60 были похищены. Данную информацию приводит Reuters со ссылкой на местные власти.

Трагедия произошла в населенном пункте Унгуван-Мантау округа Малумфаши во время утренней молитвы.

Со слов очевидцев, вооруженные люди приехали на мотоциклах, открыли огонь внутри мечети, а затем направились через деревню.

Стражи порядка задержали нападавших и предотвратили запланированное нападение на две деревни. Но при бегстве через Мантау злоумышленники вновь открыли огонь по жителям. До прибытия сил безопасности они также подожгли несколько домов.