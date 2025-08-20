Победительница Олимпиады из Алжира Иман Хелиф прекратила заниматься боксом.

«Иман покинула мир бокса, сейчас она всё бросила. После того, что случилось на Олимпиаде, она даже не начала заниматься», — цитирует экс-менеджера Хелиф Nice-Matin.

Следует напомнить, что провалившая гендерные тесты боксёрша Иман Хелиф была отстранена от участия в чемпионате мира 2023 года. В тестах спортсменки обнаружили XY-хромосомы. При этом МОК допустил её к олимпийскому турниру в Париже, где она выиграла золотую медаль.