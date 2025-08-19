В Азербайджане будет введён фиксированный ежемесячный тариф за газ.

Это отражено в законе «О газоснабжении», указ о применении которого подписал Президент Ильхам Алиев.

Регулируемые цены (тарифы) в секторе газоснабжения с 1 июля 2028 года будут определяться регулирующим органом и публиковаться на его официальном сайте.

Фиксированный тариф будет представлять собой ежемесячный платеж, применяемый к каждому потребителю, предназначенный для покрытия постоянных расходов, не зависящих от объёма потребляемого газа, и будет устанавливаться уполномоченным органом.