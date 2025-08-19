Армения и Иран 19 августа подписали ряд документов о сотрудничестве. Это произошло в рамках визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Армению.

В частности, был подписан меморандум о политических консультациях между министерствами иностранных дел Армения и Ирана на 2025-2027 годы, меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Армении и Национальной организацией по стандартизации в Иране о сотрудничестве в областях стандартизации, аккредитации, оценки соответствия и технического регулирования.

Армения и Иран подписали также меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в области профессионального образования и обучения на 2025-2029 годы, по сотрудничеству в области градостроительства, по музейному сотрудничеству, в сфере регулирования медицинских изделий, в области кино.

Кроме того, стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Национальным архивом Армении и Национальной библиотекой и архивом Ирана.