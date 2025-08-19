Железнодорожная линия между Ираном, Азербайджаном и Арменией способствует эффективному транзиту между этими странами и Европой. Об этом журналистам в Ереване заявила министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садег.

По ее словам, в Иране уже существует железная дорога до Джульфы, и подтверждено, что она будет продолжена от Нахчывана до Еревана.

Иранский министр подчеркнула, что соединение Персидского залива с Черным морем имеет важное значение для региона. Садег также отметила, что достигнута предварительная договоренность о строительстве второго моста в Нурдузе на границе двух стран, улучшении состояния существующего моста и терминалов, а также о корректировке тарифов на проезд грузовых автомобилей.