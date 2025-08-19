Украинские власти в 2026 году планируют направить 50% бюджета на закупку и производство вооружений. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, слова которой приводит «Главком».

Приоритеты правительства на следующий год: оборона и сохранность; евроинтеграция; антикоррупция; благополучие; ветеранская политика; макрофинансы и реформы; бизнес; здоровье и спорт; образование и наука; восстановление; культура; зимняя стабильность.

Планируется привлечь $37 млрд макрофинансовой помощи на 2026—2027 годы.