Состояние здоровья короля Великобритании Карла III, который лечится от онкологического заболевания, резко ухудшилось. Об этом информирует Radar Online, ссылаясь на информированный источник.

Сообщается, что монарх испытывает значительные трудности при передвижении по своему поместью в Норфолке и регулярно прибегает к употреблению виски для облегчения боли. За последние месяцы здоровье короля значительно ухудшилось, и трость стала для него не просто элементом образа, а необходимостью.

«Король ведёт тяжёлую, но безнадежную борьбу со своей болезнью. <…> Для него это печальный конец, но, как он всем говорит, он изо всех сил старается держаться молодцом», — отмечается в сообщении.