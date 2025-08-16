Израиль и США проводят секретные переговоры о переселении сотен тысяч палестинцев из сектора Газа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, израильские официальные лица обращались к своим коллегам в ряде стран, включая Ливию, Южный Судан, Сомалиленд и Сирию, с просьбой принять палестинцев, согласившихся покинуть анклав.

Одновременно Израиль и США оказывают давление на Египет, требуя переселить людей из сектора Газа. Однако Каир, ранее контролировавший эту территорию, решительно возражает против подобных планов.

Источники утверждают, что такое давление уже привело к нескольким напряжённым встречам, включая перепалки между израильскими и египетскими представителями.

Переговоры о переселении жителей Газы в Южный Судан или Ливию продолжаются, тогда как предыдущие попытки договориться о размещении в Сирии или Сомалиленде не увенчались успехом.

Большинство стран, рассматриваемых как возможные направления, сталкиваются с внутренними кризисами и будут испытывать серьёзные трудности с приёмом сотен тысяч мигрантов. Тем не менее источники не исключают возможность заключения сделок, предусматривающих экономическую помощь и льготы в обмен на согласие принять переселенцев из Газы.